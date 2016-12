Curva Nord, squalifica in arrivo: cori contro i napoletani

11:46 - Possibile squalifica in vista per la curva dell'Inter. Nonostante lo status di "osservata speciale", la Nord ha intonato durante il match contro il Napoli il classico coro "noi non siamo napoletani" seguito da "Napoli m...a, Napoli colera...". Come non bastasse, i tifosi nerazzurri hanno esposto lo striscione "Abete napoletano, libertà di sfottere e morte agli ipocriti". Il tutto finirà sul tavolo del Giudice Sportivo. Probabilissima una sanzione.