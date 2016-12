26 aprile 2014 Inter-Napoli 0-0 davanti a Thohir, palo di Inler per gli azzurri Poche emozioni a San Siro, ma nel finale Benitez sfiora il colpaccio di MAX CRISTINA Tweet google 0 Invia ad un amico

11:44 - Finisce senza reti il terzo anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. A San Siro, Inter e Napoli hanno chiuso sullo 0-0 davanti agli occhi interessati di Thohir e De Laurentiis in tribuna. Nel primo tempo Inter pericolosa con Kovacic e Palacio, ma le grandi occasioni arrivano da ambo le parti a dieci minuti dalla fine. Prima Reina chiude bene su Nagatomo (81'), poi sul ribaltamento di fronte Inler colpisce il palo davanti ad Handanovic.

LA PARTITA

A conti fatti e classifica alla mano, il pareggio può stare bene sia al Napoli che all'Inter, un passettino più vicini ai rispettivi obiettivi. Certo che la presenza di Thohir a San Siro potrebbe presto diventare una sorta di nuova barzelletta, con il presidente nerazzurro costretto ad assistere al sesto pareggio in otto partite ammirate dal vivo. La fama di Mister X ormai lo precede. Sul campo, invece, si sono viste due squadre abili ad affrontarsi a viso aperto solo fino all'intervallo, col Napoli decisamente meglio dell'Inter nella ripresa e col palo di Inler a nove minuti dalla fine come unico grande rammarico, ancora più dell'occasionissima sprecata da Callejon al 13'. Il pari però mette il Napoli al sicuro al terzo posto e l'Inter più vicina alla sua quinta piazza. Tutti contenti insomma, un po' meno i tifosi per lo spettacolo del secondo tempo riassumibile anche nel cambio Kuzmanovic per Icardi proposto da Mazzarri.

Per una volta però il mattino ha ingannato sulla reale bellezza del match. Nei primi venti minuti infatti le due squadre schierate in campo dai tecnici avvelenati sembravano avere la fame dei giorni migliori. Difesa non esasperante, spazi in attacco e velocità. Tradotto: occasioni a ripetizione da una parte e dall'altra. Il primo a provarci è stato Kovacic all'11' dopo una magia sulla trequarti, ma il suo destro ha solo spaventato Reina. Poco dopo è stato Palacio a non indovinare il diagonale dalla destra dopo un regalo di Jorginho, intervallati dall'occasionissina fallita da Callejon completamente solo a otto metri dalla porta. Poi qualcuno ha pigiato l'interruttore di San Siro mettendo la partita in modalità "crociera". Kovacic, autentico protagonista nella prima parte, si è via via eclissato raggiungendo nell'ombra il compagno Hernanes. Dall'altra parte Mertens e Insigne non hanno saputo regalare velocità e fantasia all'attacco azzurro, mal supportati da un Jorginho in serata storta.

La poca ispirazione generale si è trascinata anche nella ripresa dove è stato il Napoli, per onor del vero, a fare la partita. Sempre però con pericolosità limitata. Eppure ad accendere il finale rischiando il colpaccio è stata proprio l'Inter con Nagatomo all'81': sul destro del giapponese si è opposto alla grande Reina, bravo a far ripartire il gioco immediatamente fino al clamoroso palo di Inler sul ribaltamento di fronte. Un'occasione che spaventa ancora di più i nerazzurri, già abbastanza arroccati dietro dopo il cambio tra Icardi e Kuzmanovic, con gli uomini di Mazzarri concentrati nel portare in porto un punto importante in chiave Europa League. Consolazioni, certo, ma sempre meglio di niente. Dalla parte del Napoli, invece, resta la paura per le condizioni di Higuain in vista della finale di Coppa Italia: l'attaccante argentino ha abbandonato il campo in seguito a uno scontro di gioco con Andreolli e verrà valutato nei prossimi giorni.

LE PAGELLE

Andreolli 6,5 - Non giocava una partita da titolare da una vita, ma non s'è visto. Fa il suo compitino e questo basta e avanza visto che lo fa con precisione e puntualità.

Inler 6,5 - La fascia da capitano lo galvanizza. Nella ripresa è il dominatore del centrocampo e sfiora il colpaccio nel finale. Il palo gli nega una gioia meritata, ma non è supportato dal compagno di reparto.

Kovacic 6 - Inizia alla grande con cattiveria agonistica e qualità. Si spegne troppo presto accendendo solo a tratti la sua classe. Giocatore ancora indecifrabile.

Jorginho 5 - Serata storta per il regista di Benitez che l'assist più importante lo regala a Palacio.

Mazzarri 5 - Sul suo giudizio pesa come un macigno il cambio Icardi-Kuzmanovic a dieci minuti dalla fine. La mentalità vincente, in questi casi, consiglierebbe un po' di coraggio in più.

Mertens 5 - Mai in partita e spento come in poche altre occasioni. Il gioco degli azzurri manca dello sbocco sulla destra e anche Higuain ne risente.



IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Campagnaro 6, Ranocchia 6,5, Andreolli 6,5; D'Ambrosio 5,5 (23' st Zanetti 6), Hernanes 5 (29' st Guarin 5,5), Cambiasso 6,5, Kovacic 6, Nagatomo 5,5; Icardi 5 (35' st Kuzmanovic 5,5), Palacio 5,5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Taider, Botta, Milito. All.: Mazzarri 5

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Henrique 6, Britos 6, Albiol 6, Ghoulam 6; Jorginho 5, Inler 6,5; Callejon 6, Insigne 5,5, Mertens 5 (25' st Hamsik 5,5); Higuain 6 (42' st Pandev sv). A disp.: Doblas, Colombo, Reveillere, Mesto, Zuniga, Radosevic, Behrami, Dzemaili, Zapata. All.: Benitez 5,5

Arbitro: Rizzoli

Ammoniti: Hernanes (I); Britos, Henrique, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno