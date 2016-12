Napoli, Benitez ritrova Zuniga: c'è la data del rientro

17:24 - Sembra ormai agli sgoccioli il calvario di Camilo Zuniga. Operato al ginocchio ad ottobre per una calcificazione ossea, il colombiano è pronto per tornare in campo e Benitez potrebbe decidere di convocarlo già per il big match di domenica prossima con la Juventus. A Napoli da tempo aspettano con ansia il rientro di Zuniga per puntare al secondo posto e il giocatore non vede l'ora di essere utile alla causa.

Per il rush finale del campionato, dunque, Rafa Benitez potrà contare su Camilo Zuniga. L'esterno azzurro da tempo è vicino al rientro, ma ora l'attesa sembra finita e presto il colombiano potrà tornare ad occupare la sua fascia. Oltre alla corsa per il secondo posto, infatti, il Mondiale bussa alla porta e se Zuniga vuol andare in Brasile dovrà dimostrare al Ct della Colombia di poter giocare ad alti livelli con continuità.