Napoli, Benitez: "Sfortunati, ma guardo ancora alla Roma"

10:15 - "Siamo stati sfortunati, ma abbiamo giocato bene. Per questo guardo ancora con fiducia alla rincorsa sulla Roma". Rafa Benitez cerca di dimenticare la delusione per il ko contro la Fiorentina e sottolinea il bel gioco espresso per lunghi tratti dal Napoli. "La squadra che ha dimostrato di essere più forte in campo è il Napoli, anche in 10. Abbiamo attaccato e cercato il gol per tutto il secondo tempo, che abbiamo giocato con l'uomo in meno".

Sull'espulsione di Ghoulam, Benitez non vuole sbilanciarsi. "Non parlo degli arbitri, tanto non cambia niente", dice, sottolineando ancora "l'orgoglio per quanto visto in campo dopo le energie spese contro il Porto e con l'uomo in meno".

"Ora dobbiamo curare bene quest'ultima settimana prossima con due gare, perché dopo potremo gestire meglio le energie, per questo dico che si puo' ancora guardare alla Roma, loro hanno un vantaggio ampio ma noi dobbiamo provarci".

Ultimo passaggio su Higuain che è uscito come una furia dal campo, per fare spazio a Behrami e ha tirato un calcione a una bottiglietta d'acqua. "Non si è arrabbiato per il cambio - ha spiegato il tecnico spagnolo - ma per come è andata la gara".