Napoli, battuto 3-1 il Kalloni. Ottimo Callejòn

09:42 - Termina con una vittoria il ritiro del Napoli in quel di Dimaro: battuti i greci del Kalloni per 3-1. Mattatore della serata Callejòn, autore di 2 reti (splendida la prima) e ispiratore dell'autogol conclusivo. Di Adejo, all'80', il gol della bandiera dei greci. Attacco del Napoli buono, i nuovi acquisti in chiaroscuro: bene Koulibaly, sempre a lottare su ogni pallone, mentre Michu è apparso ancora in ritardo di condizione.

LA CRONACA DEL MATCH

Meno bene il secondo tempo dei partenopei, con dentro tutte le seconde linee: Inler è apparso distratto, soprattutto in occasione del gol dei greci. Hamsik ha spesso rallentato la manovra, bene invece Ghoulam e Vargas, pur in ritardo di condizione e senza quello spunto che lo caratterizza. Non c'erano Dzemaili e Behrami, non convocati: la loro partenza dal Napoli è vicina. Le trattative sono in corso.

Il Napoli domani saluta Dimaro, e ritorna a Castelvolturno: le prossime amichevoli lo vedranno protagonista con il PAOK Salonicco, il PSG e il Barcellona. Avversari di ben altro spessore, dunque: e lì, le disattenzioni difensive non saranno più ammesse. Come non saranno ammesse distrazioni a Marassi, dove il Napoli inizierà il suo campionato 2014-2015.



LA CRONACA DEL MATCH

90' FINITA: Il Napoli saluta Dimaro con una vittoria. Bene il primo tempo, meno il secondo con le riserve. Ora le amichevoli saranno contro PAOK, PSG e Barcellona: avversari diversi, dai quali si saprà molto di più sulle ambizioni scudetto dei partenopei

90' Ghoulam su punizione sfiora il gol: la palla esce di non più di 50 centimetri.

89' Napoli vicino al 4° gol: Dumitru manca il colpo di tacco sulla linea di porta, su assist di Ghoulam.

86' Parata notevole da parte di Colombo: il Napoli ha spento il cervello e le gambe, e il Kalloni si fa pericolosissimo.

80' KALLONI IN GOL: ADEJO Colombo non controlla bene un pallone servitogli da Luperto: sulla rimessa laterale Adejo, ex Reggina, prende il tempo a Inler e buca il portiere del Napoli

78' Hamsik offre un ottimo pallone no-look a Dumitru: il suo tiro è bloccato dalla difesa

68' Momento di stanca del match. Le due squadre non spingono più particolarmente: il Napoli è "crollato" con l'uscita di Insigne e Callejòn.

60' Ennesimi cambi per il Napoli: entrano Pandev e Inler, fuori Radosevic e Michu. Insipida la partita dello spagnolo, che è sì apparso appesantito ma che ha provato a lottare con e per i compagni.

57' Ci prova anche Michu, ma non trova la coordinazione necessaria e la palla rotola mollemente in fallo di fondo

56' Hamsik e Ghoulam dialogano bene: il cross dell'algerino è messo fuori dalla difesa.

54' Fase di studio tra le due squadre: il Napoli pare avere delle difficoltà a sistemarsi dopo i numerosi cambi.

46' Si ricomincia: girandola di cambi nel Napoli, l'ingresso più "spettacolare" è quello di Hamsik. Fuori Callejòn.

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: il risultato è al sicuro, ma non c'era bisogno di dirlo visto lo sviluppo della partita.

44' Gli interpreti non cambiano: ancora Insigne e Callejòn, il duetto questa volta porta a un calcio d'angolo, sullo sviluppo del quale nulla di fatto. Interessante lo schema del Napoli in fase di cross: il traversone è teso, per l'ingresso di Britos. Potremmo vederlo anche in Serie A.

40' GOL DEL NAPOLI! Ancora Callejòn riceve una palla meravigliosa da Zapata, e piazza il destro: Hogg respinge ma sul corpo di Anastasiatis, e la palla rotola in porta beffarda. 3-0

34' Insigne e Callejòn stanno dando spettacolo puro: l'intesa tra i due è ottima. In questa occasione, la difesa è pronta e spazza, anche se con affanno

32' Insigne prova a mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori: Hogg respinge bene

26' RADDOPPIO NAPOLI: ANCORA CALLEJON! Il merito della rete è al 90% di Zapata, che semina il panico nella difesa greca e calcia di sinistro. Il tiro, che sarebbe entrato, impatta sul corpo di Callejòn e spiazza il portiere: 2-0!

22' Callejòn è ispiratissimo: controllo meraviglioso e assist al bacio per Maggio. La difesa greca recupera in extremis e salva.

16' GOL DEL NAPOLI: CALLEJON! "Brutto" gol dello spagnolo: controllo di petto e botta tremenda di destro, che sbatte sul palo e si insacca in rete. Una esecuzione perfetta, esteticamente stupenda. Il giocatore non esulta: segno di un certo nervosismo, dovuto agli episodi dei giorni scorsi.

14' Ennesimo pericolo per Hogg: è Callejòn a sfondare, sempre sulla destra, e a offrire a Zapata l'assist. Un difensore anticipa tutto e spazza in angolo, sullo sviluppo del corner nulla di fatto

12' Il vento soffia totalmente a favore del Napoli: i cross dei giocatori del Kalloni sono rallentati da Eolo

9' Serie di 3 corner onsecutivi: Insigne sfrutta il vento, e le traiettorie diventano interessanti. Sullo sviluppo del terzo, parata del portiere Hogg sempre su Radosevic.

7' La potenza ha un nome: Duvan Zapata. Letteralmente fa "sfondamento" sulla fascia, poi però il cross è da dimenticare.

4' Doppia palla gol per il Napoli: idea geniale di Callejòn per Maggio, il cross basso è respinto da Hogg e sulla ribattuta si presenta Radosevic, che si fa parare la conclusione. Sul proseguimento dell'azione, Zapata schiaccia di testa ma non inquadra la porta.

2' Il primo pericolo lo porta il Kalloni, guadagnando un calcio d'angolo: la difesa partenopea spazza senza problemi

1' Partiti: il Napoli in maglia mimetica, il Kalloni in bianco con inserti blu, omaggio alla Grecia

1' Sta per iniziare il match tra Napoli e Kalloni. Callejòn gioca titolare, sulla linea dei trequartisti: Behrami invece è stato messo fuori rosa, così come Dzemaili, nemmeno in panchina



IL TABELLINO

NAPOLI-KALLONI 3-1

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael (25' st Colombo); Maggio (1' st Ghoulam), Koulibaly (25' st Luperto), Albiol, Britos (1' st Mesto); Radosevic (15' st Inler), Jorginho (1' st Gargano); Callejon (1' st Vargas), Michu (15' st Pandev), Insigne (1' st Hamsik); Duvan (1' st Dumitru).

A disp.: - All.:Benitez



KALLONI (4-3-3): Hogg, Barrera, Llorente, Ximo, Anastasiadis, Valios, Pipinis, Sales, Kaltsas, Kamara, Manousos.

A disp.: Dafkos, Aleksic, Keita, Kripintiris, Chorianopoulos, Pelekanos, Adejo, Stevanovic, Vlastellis, Gioukaris, Mingas, Giorgou, Delgado, Agritis, Kyprou, Bouros, Razak. All. Matzourakis.



Marcatori: 16' Callejòn, 26' Callejòn, 40' aut. Anastasiatis (N); 80' Adejo (K)