Napoli, Benitez: "Behrami e Dzemaili? Ho provato altri"

21:48 - Al termine dell'ultimo test del Napoli nel ritiro di Dimaro, dove gli azzurri hanno superato 3-1 il Kalloni, Benitez, oltre ad esprimere tutta la sua soddisfazione, chiarisce sulle esclusioni eccellenti. "In generale volevo valutare giocatori come Vargas, Luperto, Dumitru, Radosevic e Gargano - ha dichiarato il tecnico spagnolo al sito del club azzurro - E' per questo che ho lasciato a riposo Dzemaili e Behrami". Caso chiuso o frasi di cicostanza?

Le due esclusioni hanno aperto un mezzo caso tra le mura di Dimaro, soprattutto se si tiene conto che i due svizzeri sono oggetto di mercato e spesso sono stati indicati tra i partenti. A quanto pare è stata solo una scelta tecnica alla base della decisione di tenerli fuori dal match contro i greci del Kalloni. Solo nei prossimi giorni sarà possibile scoprire se le cose sono andate davvero così o se c'è qualcosa di più da sapere sulla vicenda.