Milan, Inzaghi: "Ho visto lo spirito giusto"

09:44 - "La squadra su un campo molto difficile ha fatto bene. Siamo stati bravi, le combinazioni che proviamo in allenamento sono venute, c'era un bello spirito. Vedo lo spirito giusto, vedo grande voglia di fare bene, ero convinto che saremmo migliorati e dobbiamo continuare così". Inzaghi è contento del Milan visto con il Chivas. "Davanti abbiamo fatto tutti molto bene, a partire da Balotelli, Pazzini e Niang, ma rimarcherei anche la partita di Honda".

"Secondo me avevamo già fatto una buona gara contro il Liverpool - ha detto ancora Inzaghi - Per noi e loro non aver perso nessun giocatore è stato molto importante. Menez è entrato con lo spirito e la gamba giusta, stiamo trovando tutti una bella condizione. Era bello vedere come gli attaccanti combattevano e aiutavano la squadra". "Abbiamo disputato questa partita con l'atteggiamento giusto. Oggi lo spirito è stato molto positivo, abbiamo provato a giocare e si è visto uno spirito da Milan - le parole di Andrea Poli a Milan Channel dopo la gara - Avevamo voglia di vincere, tra venti giorni ci aspetta un campionato che vogliamo iniziare nel migliore dei modi. Sto abbastanza bene, non al 100%, ma lavorerò per farmi trovare pronto al meglio. Questa vittoria va al gruppo che ha dimostrato di esserci. Balotelli ha fatto una buona gara, ci ha aiutato, noi dobbiamo continuare così, abbiamo esultato perchè eravamo contenti, ha fatto un gran gol. Inzaghi è un gran lavoratore, gli piace lavorare, gli piace il lavoro sul campo. Dobbiamo formare un gruppo vincente e questo è fondamentale."