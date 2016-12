Milan, Inzaghi: "Grande partita, ma non montiamoci la testa"

11:02 - Soddisfatto ma con i piedi per terra. Inzaghi si gode il successo: "Complimenti alla squadra, che ha fatto una grande gara. L'avevo detto che avremmo dato il cuore, abbiamo meritato di vincere. Sono felice ma non bisogna montarsi la testa, dobbiamo ancora lavorare tanto". Su Torres: "Stamattina ha fatto i test e ha stabilito dei record nell'agilità e nello scatto come nessun giocatore del Milan aveva mai fatto. Sarà una risorsa in più".

Il tecnico fa il punto della situazione dopo questi primi mesi di lavoro: "Il posto se lo devono guadagnare tutti con il lavoro quotidiano. Abbiamo la sfortuna di non esser nel coppe ma dobbiamo viverla come una fortuna, perché questo ci dà la possibilità di preparare una partita a settimana. Ho cercato di portare la mia voglia, la mia passione e la mia fortuna, perché siamo uomini fortunati a fare un lavoro stupendo e abbiamo il privilegio di giocare in una società così gloriosa, che non ci fa mancare mente. Questi risultati ci daranno fiducia. Dobbiamo pensare a cosa dicevano di noi venti giorni fa. Dobbiamo stare tranquilli, perché le altre squadra ci hanno dato 40-45 punti l’anno scorso e si sono rafforzate. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso, perché è una squadra che ha un po' paura ma è normale, perché viene da una stagione difficile".