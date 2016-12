11:31 - L'Inter e i rigori non dati. Walter Mazzarri presenta il conto agli arbitri: "Ci mancano 6-8 punti". Finalmente si parla chiaro, in attesa che anche Thohir dica qualcosa a proposito e l'Inter-società si esponga. A Biella, per presentare il suo libro-biografia, Mazzarri torna sulla gara col Cagliari: "Primo tempo negativo, poi abbiamo fatto bene. Gli arbitri? Siamo sfortunati, non dico di più. Ci mancano quei 6-8 punti...".

Poi da Mazzarri altri chiarimenti sul momento dell'Inter e di qualche giocatore.

Su Icardi: "Ha giocato 45 minuti con buona continuità. Vedremo nelle prossime ore e vedrete il suo tempo di utilizzo". (All'Olimpico, salvo ribaltoni, giocherà dal primo minuto).

Su Hernanes: "Un giocatore così non ce l'avevamo nella rosa: con certe caratteristiche. Sarà molto utile questa stagione e ancora di più nel futuro". (Non ci sono indicazioni del tecnico sulla disponibilità di Hernanes domenica).

Il mistero-D'Ambrosio. "Sta lavorando bene, io dagli esterni pretendo un certo tipo di lavoro che occorre assimilare. Al momento Jonathan e Nagatomo stanno facendo bene e preferisco dare continuità".