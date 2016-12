Thohir deluso, si consola con Matrix e Brehme

15:35 - In attesa di tempi migliori (si lavora per questo), l’Inter di Erick Thohir si sta dedicando a un recupero di recente e meno recente nostalgia attorno a uomini-simbolo di cicli vincenti.

Così in sede, in questo lunedì molto amaro e polemico (pareggio e rigore non dato), Thohir ha incontrato i suoi stretti collaboratori, a cominciare da Piero Ausilio. E ha ricevuto le visite di Marco Materazzi, la storia dell’Inter di Mancini e Mourinho, 5 scudetti e la Champions e 15 trofei conquistati; e quella di Andy Brehme, all’Inter dal 1988 al 1992, lo scudetto dei record e la Coppa Uefa con Giovanni Trapattoni.

Può essere anche questo l’antidoto per invertire la rotta negativa che da tre stagioni l’Inter coinvolge la squadra nerazzurra.