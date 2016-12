Inter, Brehme sicuro: "Vedrei Gotze all'Inter"

14:12 - Momento amarcord in casa Inter. Dopo aver assistito al match di campionato tra Inter e Cagliari, Brehme ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter. L'ex terzino tedesco ha consigliato un acquisto a Thohir: "Vedrei bene Gotze in nerazzurro", poi una frecciata alla Juve: "Quanti sono gli scudetti dei bianconeri? 29". Infine, Brehme ha chiosato con il ricordo più bello a Milano: "Sicuramente la vittoria dello scudetto".

Andy Brehme, tramite Twitter, ha risposto alle molte domande dei supporter interisti su vari argomenti, partendo dal suo arrivo a Milano: "Arrivai con Lothar Matthaus e fui mandato in ritiro per quasi un mese". Passando per l'avversario più forte mai incontrato: "Sicuramente Gullit, forte fisicamente con una buona tecnica, però ho marcato più spesso Donadoni. Che derby quelli" e quello con cui ha giocato: "Riccardo Ferri, fortissimo giocatore oltre che un grande amico". L'ex terzino nerazzurro non vede in circolazioni possibili eredi tedeschi ma ha indicato in Alaba un giocatore con le sue stesse caratteristiche.



A chi gli chiedeva cosa deve fare l'Inter per tornare a vincere lo scudetto ha risposto: "Servono nuovi giocatori, bisogna ricostruire piano piano. Kovacic? Grande calciatore ma lo deve dimostrare sul campo". Infine, Brehme ha chiuso con un ricordo di Trapattoni, suo allenatore dello scudetto dei record: "E' un professionista eccezionale".