Mazzarri: "Il derby è colpa mia. Con la Lazio il riscatto"

Vigilia di Inter-Lazio, e Walter Mazzarri parla a cuore aperto. "La sconfitta nel derby è stata solo colpa mia. Non mi sono mai sottratto alle responsabilità". La svolta contro la Lazio. "La squadra che ha perso il derby avrà l'occasione del riscatto". Zanetti dall'inizio? "Lui sa tutto. Il suo addio ha un significato universale, è patrimonio del calcio mondiale". Il futuro di Mazzarri all'Inter? "Non ho dubbi. Stiamo lavorando per l'Inter che sarà".