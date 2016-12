Mario Balotelli si dipinge lo stemma del Liverpool sul volto

11:28 - Mario Balotelli strizza l'occhio ai suoi nuovi tifosi. L'ex milanista ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con lo stemma del Liverpool dipinto sul volto. Una foto accompagnata da un semplice commento: "THE REDS". Balo, dunque, non perde tempo e comincia la nuova avventura inglese dipingendosi il Liver Bird - l'uccello mitologico metà cormorano e metà aquila simbolo della città - sulla faccia per lanciare un messaggio al mondo Reds.