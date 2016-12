Balotelli saluta il Milan: "Grazie di tutto"

10:34 - Dopo aver firmato il nuovo contratto col Liverpool, Balotelli ha voluto salutare il Milan e i tifosi rossoneri con un messaggio sul suo profilo Instagram: "Vorrei ringraziare i tifosi del Milan che hanno sempre mostrato incredibile lealtà e fede in me, ma il ringraziamento più grande va ai miei compagni che mi hanno supportato come fossero la mia famiglia. Lascio Milano con tristezza, sapendo però che vi renderò ancora orgogliosi andando avanti".

Le parole di Balotelli sono state accompagnate da un foto di Mario che, con indosso con la maglia rossonera, si inchina a San Siro. E' questo il modo scelto dal nuovo attaccante del Liverpool per ringraziare tutto il pianeta Milan.



LA LETTERA DI BALOTELLI

"Sto per cominciare un nuovo capitolo, ma prima vorrei ringraziare i tifosi del Milan che hanno sempre mostrato incredibile lealtà e fede in me. Ci tengo a ringraziare anche tutto lo staff che mi ha sempre supportato con pazienza eccezionale per tutta la mia permanenza. Il ringraziamento più grande, però, va ai miei compagni di squadra che mi hanno sempre supportato in campo e fuori, come fossero la mia famiglia. Apprezzerò per sempre il vostro spirito di squadra, ho imparato davvero tanto da tutti voi. Lascio Milano con tristezza, sapendo però che vi renderò ancora orgogliosi andando avanti".