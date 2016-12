Liverpool, ufficiale Mario Balotelli: "Un errore tornare in Italia"

23:32 - Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata poco prima delle 18 di lunedì. Balotelli è un nuovo giocare del Liverpool, con cui ha firmato il contratto che lo legherà ai Reds nelle prossime stagioni. "Sono molto felice di essere qui - le prime parole di SuperMario -. Il Liverpool è uno dei migliori club in Inghilterra. Sono in una grande squadra con giocatori giovani, per questo sono venuto qui. Tornare a giocare in Italia è stato un errore".

Il Liverpool ha annunciato l'ingaggio dell'ex rossonero attraverso un comunicato ufficiale sul sito del club. Ci sono anche le prime parole di Balotelli, che spiega i motivi della sua scelta e rivela di essersi pentito per aver lasciato l'Inghilterra un anno e mezzo fa: "Il Liverpool è uno dei migliori club inglesi, non mi aspettavo quest'accoglienza da parte dei tifosi, giocare ad Anfield sarà speciale. E' una squadra splendida. Sono qui per vincere, anche la Champions. Voglio trascinare la squadra alla vittoria. E' stato un errore lasciare l'Inghilterra, ma all'epoca volevo tornare in Italia. Ho capito che ho commesso un errore perché il calcio inglese è bellissimo e generalmente migliore".

IL MILAN SALUTA BALO: "SIAMO STATI BENE INSIEME, GRAZIE DI TUTTO"

Con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha voluto salutare il suo ex attaccante. Ecco il testo integrale: "Siamo stati bene insieme, Mario. Noi siamo stati felici di averti qui ed è per questo che ti salutiamo e ti ringraziamo. In un anno e mezzo hai fatto tanto e bene: sei stato determinante per la qualificazione in Champions League del 2013 e nell'intera ultima stagione agonistica sei stato il nostro capo-cannoniere. Questo è quello che il tuo Milan pensa di te ed è questa l'occasione per confermartelo pubblicamente.



Tanti momenti: l'esordio pronti via e il gol contro l'Udinese, quel gol che non arrivava mai nel Maggio dell'anno scorso a San Siro contro il Torino, il gol decisivo di Siena, il grandissimo tiro di San Valentino quest'anno contro il Bologna proprio fra i cuori rossoneri nel nostro stadio.



Grazie di tutto, grazie per quello che hai fatto. Non solo: ti inviamo un affettuoso in bocca al lupo per la tua nuova avventura sportiva e professionale".