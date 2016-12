Juventus, Nedved: "Conte? Solo stanco. Non vendiamo i big".

16:16 - Pavel Nedved, ex calciatore e ora dirigente della Juventus, ha fatto chiarezza sulla situazione che ha visto protagonista Antonio Conte e i bianconeri, con la rescissione consensuale del contratto: "Antonio ha dato le dimissioni perché non aveva le energie per continuare, non per disaccordi con la dirigenza. Niente di quello che hanno detto i media sulle sue dimissioni è esatto. Mercato? Non vendiamo i big".

Il biondo centrocampista continua: "Voleva già dimettersi a maggio, ma avevamo parlato e si era convinto di pensarci durante le vacanze. Quando è tornato ha deciso che non voleva continuare. La sua decisione ci ha sorpreso, anche se a fine stagione ce lo aveva già detto. Il mercato e le strategie adesso non cambiano: non abbiamo intenzione di vendere nessun giocatore importante". Chiarezza è stata fatta, la strada è tracciata.