Juventus, Morata fuori per 50 giorni

14:58 - Tutto confermato: Alvaro Morata starà lontano dai campi da gioco per almeno 50 giorni. Gli esami effettuati stamane alla Clinica Fornaca hanno confermato "la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro". Lo spiega la Juventus sul proprio sito internet. L'infortunio è addirittura più grave di quanto temuto inizialmente. Morata dovrebbe essere disponibile a metà settembre, dopo la pausa per le Nazionali.

L'attaccante si è fatto male lunedì pomeriggio, in uno scontro di gioco col portiere Rubinho. La risonanza magnetica ha chiarito le ultime perplessità circa i tempi di recupero: "La prognosi per il completo recupero funzionale e agonistico è di 50 giorni" spiega la Juve nella nota. Allegri dovrà farne a meno per l'esordio in campionato del 31 agosto. Ma l'ex Real Madrid, verosimilmente, tornerà a disposizione il 14 settembre, per la seconda giornata di A.