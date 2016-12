Juventus, Allegri: "Contento del mercato. Vidal? E' nostro e felice di rimanere"

15:20 - Ci si aspettava una conferenza stampa, è stato poco più di un incontro informale: tuttavia Allegri ha parlato della sua Juventus, esprimendo soddisfazione e parlando del mercato: "Vidal è un giocatore fondamentale, resta ed è felice di farlo. E' motivato, come tutti, a provare a vincere il 4° Scudetto consecutivo, il mio secondo. Sono molto felice del mercato, la società ha lavorato bene. Milan-Juve? Emozionante"

LA CONFERENZA LIVE

Poi il mister toscano continua: "Ho parlato con tutti i componenti della rosa, in particolare con gli 'anziani' Pirlo, Buffon, Chiellini, Bonucci... Tutti insieme siamo motivati per vincere in Italia e migliorare in Europa. Le nostre condizioni non sono ancora buone: abbiamo iniziato la preparazione lunedì, con l'arrivo dei nazionali. Abbiamo pochi allenamenti nelle gambe, domani andremo a Cesena e onoreremo l'impegno: il risultato sarà però dovuto alla condizione, che per noi è approssimativa. Con Pirlo nessun problema, non voglio ripetere per la cinquecentesima volta cose dette e ridette. Mi trovo bene con lui e sarà fondamentale, come Vidal. I giocatori serviranno tutti: spesso chi gioca meno o parte in panchina è poi determinante. Isla fa parte della Juventus, e come tale lo ritengo a mia completa disposizione: se poi la società farà altre valutazioni, ci penseremo a tempo debito".

LA CONFERENZA LIVE

FINITA la conferenza stampa, in realtà più un incontro coi giornalisti, di Massimiliano Allegri

"Fino a questo momento la società ha rinforzato la rosa, con Morata, Evra, Pereyra... Sono molto contento. Con la società parliamo quotidianamente, sono contento: sa cosa fare ancora per migliorare ulteriormente la rosa"

"Vidal è un giocatore importantissimo, anzi fondamentale"

"Isla fa parte della Juventus, domani sarà a Cesena come gli altri e quindi lo ritengo a mia completa disposizione. DOmani andiamo a Cesena sapendo qual'è la nostra condizione generale"

"Con Andrea (Pirlo, ndr) nessun problema: non ripeto quello che ho già detto mille volte, non ho nessun problema per lui e sarà una pedina fondamentale"

"Ho parlato con Buffon, con Pirlo, con Chiellini, Bonucci...un pò con tutti, ma in particolare con gli 'anziani'. Vincere il 4° scudetto? Loro sono motivati, io anche. Abbiamo tutti insieme l'obiettivo della Champions"

"I giocatori serviranno tutti: prima o poi saranno tutti determinanti, spesso lo è maggiormente chi gioca meno"

"Le partite bisogna cercare di vincerle, dobbiamo prepararci al meglio per la prima partita e poi, di seguito, le altre"

"Le condizioni di salute di Vidal sono buone, valutando con lo staff abbiamo deciso di fargli fare giorni di differenziato. Ma sta bene"

"La sfida col Milan? Sfida affascinante, tra due squadre che si contenderanno il titolo. Grande emozione per me, ora però sto con un'altra società"

"Vidal? Resta con noi, è contentissimo di rimanere come tutti ed è motivato"

"Vogliono il 4° scudetto consecutivo, io il secondo, con un'altra società"

"Per noi la stagione è iniziata solo lunedì, con l'arrivo dei nazionali: la condizione è quindi quella che è. Domani dobbiamo fare una buona partita, avere un atteggiamento giusto"

"Siamo tutti motivati a fare bene, la società sta lavorando ottimamente sul mercato. C'è grande sinergia tra il mio staff e il Prof. Sassi (preparatore e medico della Juventus, ndr)"

La conferenza di Allegri, inizialmente prevista per le ore 14, inizierà con un leggero ritardo. Attese novità sul mercato bianconero, condizioni e pareri sul ritiro e opinioni sul calendario della prossima Serie A.