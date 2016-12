Vidal: per i cileni, è fatta con lo United

15:21 - Per ora Arturo Vidal resta alla Juve. Al termine di un lunedì di incontri e dichiarazioni, i tifosi bianconeri sono stati rassicurati. Il club, Allegri e il cileno si sono visti, parlati: se non sarà lo stesso "Guerriero" a decidere di andarsene, la società se lo terrà stretto. Il problema è che da un momento all'altro si attende l'assalto del Manchester Utd e sarà di quelli pesanti: se i milioni saranno davvero 60, allora Vidal verrà ceduto.

Per questo tutti sono pronti, anche se non lo dicono apertamente. Il giocatore sa benissimo dell'interesse dei Red Devils e per lui non sarebbe facile rifiutare un'ingagigo da 8 milioni di euro all'anno, improponibile per la Juve. Quella stessa Juve che davanti a un'offerta dai 45 milioni di euro in su sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

Per questo Marotta ha in programma un incontro con Fernando Felicevich, l'agente di Vidal. Dovrebbe essere l'occasione per presentare la proposta "ufficiosa" degli inglesi.



E il sito del quotidiano cileno El Mercurio, ha scritto che "Vidal ha dato la sua parola al Manchester United", con un sì all'accordo che prevede il pagamento di 60 milioni di euro alla Juventus e per il cileno uno stipendio di 350mila euro a settimana, ovvero 16,8 milioni lordi di ingaggio a stagione, il che quivale, appunto, a 8-9 milioni al netto della tasse.



Intanto Vidal al rientro a Vinovo si è sottoposto a una serie di visite mediche accuratissime. Certo, c'erano da verificare le condizioni del ginocchio che tanti problemi gli ha dato sul finire della scorsa stagione, ma forse si è voluto essere sicuri di poter presentare allo United un giocatore integro.