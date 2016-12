Juventus, Marotta: "Vidal? Vogliamo tenerlo"

20:59 - "Vidal? Abbiamo le idee chiare, il giocatore ha rinnovato e no ha manifestato nessuna intenzione di andare via". L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, conferma la volontà del club bianconero di non privarsi del centrocampista cileno: Vidal lascerà Torino solo se sarà il giocatore a esporsi in tal senso.

"In entrata Marotta conferma che è quasi tutto fatto col Verona per Romulo: "Abbiamo intavolato una trattativa - afferma l'ad -, ci sono situazioni che vanno definite e spero che tutto si possa chiudere entro le prossime 24 ore". L'italo-brasiliano non sarà l'ultimo colpo in entrata: "Pensiamo a un attaccante e un difensore - confessa Marotta -, siamo pronti a cogliere le occasioni che ci saranno".