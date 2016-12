Italia, Ranocchia e la curiosa scoperta nel ritiro di Mangaratiba

14:16 - La Nazionale azzurra è arrivata da poche ore nel ritiro brasiliano di Mangaratiba, a 100 chilometri a sud di Rio de Janeiro, ed ecco che Andrea Ranocchia, aggregato al gruppo azzurro come riserva, fa la sua prima scoperta e la svela sul proprio profilo Twitter: foto di un bagno con due water vicini e l'ironico commento: "Ma perché??? Per non sentirsi mai soli?". Con 'emoticon' della faccina arrossita. Una scena che avevamo già visto in occasioni delle ultime Olimpiadi invernali di Sochi.