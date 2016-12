Italia, Cesare Prandelli rinnova: sarà ct fino al 2016

19:05 - Cesare Prandelli sarà il ct della Nazionale italiana di calcio fino al 2016. Il commissario tecnico ha infatti raggiunto un accordo di massima con la FIGC per il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori azzurri fino agli Europei del 2016. Conferme arrivano anche dagli uffici della Federazione: "La firma arriverà nelle prossime settimane". Prandelli resterà così in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale di Giancarlo Abete.

Abete ha condiviso la scelta del rinnovo con il presidente del Club Italia Demetrio Albertini e con il Dg Valentini e illustrerà termini e portata del contratto al Consiglio federale. L'accordo è su base biennale per reciproca volontà delle parti. Il lavoro di Prandelli sarà garantito fino agli Europei del 2016, qualificazioni ed eventuale fase finale a prescindere dal Mondiale brasiliano in arrivo. Con la Federazione e con il Club Italia, Prandelli concorderà il programma tecnico della Nazionale, con l'obiettivo di armonizzare al meglio il calendario di gare ufficiali e amichevoli e più in generale della preparazione della squadra, attraverso una sempre più stretta collaborazione con la Lega di serie A e la Lega di Serie B.

PRANDELLI: "SONO ORGOGLIOSO"

Dopo quella della FIGC è arrivata anche la conferma di Cesare Prandelli: "In questo momento - ha dichiarato - provo una grande soddisfazione: sono orgoglioso del fatto che la Federcalcio mi abbia proposto un rinnovo biennale, a prescindere dal risultato del Mondiale: e per questo io ho dato piena disponibilità".