Mondiali, Prandelli: "Totti lasciamolo tranquillo, Cassano perché no?"

22:20 - "Totti lasciamolo stare per ora. L'ultima volta che ne abbiamo parlato si è fatto male". Intervistato da uno dei quotidiani locali del gruppo Espresso, Cesare Prandelli non si sbilancia sull'ipotesi di convocare il capitano della Roma per i Mondiali e spiega: "Avremo bisogno di 23 atleti. Presto ci saranno i test e capiremo meglio chi sta bene". Poi su Antonio Cassano: "Le porte non sono mai state né troppo chiuse né troppo aperte".

"A me fa enormemente piacere che un grande campione come Totti, uno dei più grandi del dopoguerra, che tuttora gioca, dia la possibilità al ct di pensare eventualmente a lui. Per me è un atto di grandissima considerazione - spiega Prandelli -. I grandi campioni hanno anche i momenti giusti per mandare i messaggi. Sta ritrovando la forma fisica straordinaria che aveva, ma ovviamente si deciderà solo dopo averla verificata. Non è un discorso tecnico, lì è inattaccabile. In Brasile c'è qualcosa di più a livello ambientale, valuteremo".

E ancora: "Dopo l'Europeo abbiamo cercato di guardare avanti, Cassano aveva 30 anni e in prospettiva si pensava che potessero crescere altri giocatori. Se questi giocatori non sono cresciuti come ci aspettavamo e se uno a 32 anni gioca meglio che a 30, perché no? Sta dimostrando di avere una grande condizione, di star bene anche a livello psicologico - ha dichiarato il ct a Rtl 102.5 -. Le scelte saranno dettate da un punto di vista prettamente tecnico. Dal punto di vista comportamentale quello che dovevamo dire lo abbiamo già detto".



Nell'amichevole contro la Spagna hanno giocato tre 'nuovi italiani': Thiago Motta, Paletta e Osvaldo. Ora si fanno avanti altre candidature: Jonathan, Romulo... "A noi fa piacere che ci sia grande interesse per la maglia azzurra, ma non ci si può svegliare all'ultimo momento - avverte Prandelli -. Per le pratiche di Paletta ci sono voluti otto mesi, da un giorno all'altro non è che si può far tutto".

Infine un avvertimento a tutti: "Chi si rilassa troppo rischia di non farsi trovare pronto".