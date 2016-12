Brasile 2014: Immobile e Destro, messaggi a Prandelli

18:32 - Ciro Immobile chiama, Mattia Destro risponde, Prandelli se la gode. Il penultimo sabato di marzo di campionato ha regalato sorrisi al ct della Nazionale pur aumentando la difficoltà delle scelte in vista del Mondiale brasiliano. La tripletta al Livorno ha proiettato l'attaccante del Torino in cima alla classifica dei marcatori, ma la punta della Roma sgomita: è sua la miglior media gol in campionato. Chi si merita il Brasile?

Sono problemi ma di quelli che Prandelli mesi fa, quando l'attacco convocabile sembrava spuntato e privo di qualità, sperava di avere. La prospettiva di giocare un Mondiale, si sa, aumenta gli stimoli dei giocatori, ma l'esplosione dei giovani attaccanti azzurri è stata repentina. Se da un lato il ct ha perso per strada la qualità di El Shaarawy e rischia di dover fare a meno del miglior Giuseppe Rossi, dall'altra l'esplosione di Immobile e il ritorno ad alti livelli di Destro possono fare ben sperare. Scelta difficile, se scelta sarà. Parlano i numeri per loro e non bisogna dimenticarsi di Antonio Cassano sullo sfondo, pronto a prendersi l'ultimo treno per il Mondiale.

Il ragionamento che dovrà fare il ct Prandelli partirà come sempre dal modulo tattico da utilizzare. Immobile e Destro sono prime punte in grado di duettare al meglio con giocatori tecnici e capaci di svariare su tutto il fronte d'attacco per liberare l'area di rigore. La concorrenza nel ruolo non manca, va detto: c'è Balotelli, che anche Prandelli utilizza come prima punta; ma anche Gilardino che, parole del ct, "fa giocare meglio la squadra". Lasciare a casa dei numeri del genere però può essere delittuoso. Immobile è il capocannoniere della Serie A con 16 gol fatti, notare bene senza rigori. A questi vanno aggiunti 2 assist, in 1993 minuti: un gol ogni 124' per fare felice Ventura e i tifosi del Torino.

Anche Destro però può vantare la matematica dalla sua parte: è lui, infatti, l'attaccante più prolifico in base al minutaggio giocato. Quello contro il Chievo è stato il sigillo numero 8 in campionato nelle 14 volte in cui è sceso in campo, per un totale di 766 minuti. Anche per il giallorosso vanno aggiunti due assist, ma il gol per lui arriva ogni 96'. Quasi uno a partita. Certo, da una parte c'è l'aiuto di Cerci e dall'altro di Totti e non solo, ma queste sono valutazione tattiche che Prandelli dovrà studiare a tavolino e soprattutto alla perfezione, a prescindere dai giocatori. I numeri, freddi e cinici, incoronano i due gioielli rampanti: l'attacco azzurro è cosa loro. Motivazioni in più per Balotelli e Osvaldo.



NOME SQUADRA PRESENZE (in minuti) GOL (rigori) MEDIA GOL DESTRO Roma 766 8 96' IMMOBILE Torino 1993 16 124' BALOTELLI Milan 1616 11 (3) 147' CASSANO Parma 1951 11 (1) 177' GILARDINO Genoa 2271 12 (4) 189' OSVALDO Southampton/Juventus 1425 5* 285'

* Tra Premier League e Europa League