Inter, sorpresa-mercato: la staffetta Icardi-Destro

18:02 - Osvaldo e Medel non sono gli ultimi "fuochi" del mercato-Inter di Erick Thohir. C'è dell'altro, molto altro: e con qualche sorpresa. Nell'ordine (non di importanza): il rientro di Rolando se dovesse partire Campagnaro; la caccia a Biabiany, se dovesse andarsene Alvarez; e il ritorno di Mattia Destro, casomai attorno a Icardi i giochi europei si dovessero fare interessanti. Oltre che insistenti. Paolo Bargiggia racconta le ultime da Casa-Inter.

Ecco dunque i dettagli.

Campagnaro non rientra più (e da tempo) nei progetti di Mazzarri. Questione di feeling, che si è rotto lo scorso autunno. Campagnaro sta cercando una soluzione al suo futuro, si è parlato anche di Sampdoria: troverà la strada giusta. Mentre Rolando continua la sua battaglia legale col Porto, è in sostanza fuori rosa e il suo procuratore lavora su una ipotesi di svincolo dettato da norme europee. L'Inter aspetta gli sviluppi.

Ricky Alvarez al suo ritorno alla Pinetina ha detto: "Voglio restare all'Inter". Offerte dall'estero non mancano e in tutta serenità (crediamo) il giocatore e le società cercheranno uno sbocco comune. E' chiaro che nello schema-Inter con Kovacic e Hernanes, più M'Vila e Medel, lo spazio per l'argentino si riduce, perlomeno per come lo vede il tecnico. E nel caso di partenza di Alvarez, l'Inter tornerebbe per la terza volta su Biabiany, che in nerazzurro ha cominciato con le giovanili, si è goduto la stagione 2010-'11 (Tripletino) e da tre stagioni va forte al Parma. Biabiany, ricordiamo, ha anche importanti offerte inglesi.

Il piatto forte però riguarda Icardi. Che l'Inter considera incedibile, ma fino a un certo punto. Per Maurito sono arrivate, nelle scorse settimane, offerte da 20-25 milioni di euro. I club a lui interessati: Wolfsburg, Liverpool su tutti e Atletico Madrid. E se il livello delle offerte dovesse arrivare a 30 milioni, ecco che potrebbe scattare la decisione di valutarlo. Facendo cassa e investendo su un altro ritorno: quello di Mattia Destro, che Mazzarri stima molto. La Roma è disponibile ad affrontare l'argomento-Destro.