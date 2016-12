Ibrahimovic, primo verdetto: rischia un mese di stop

17:29 - Il verdetto deve ancora arrivare, ma i tempi di recupero sembrano già tracciati: Zlatan Ibrahimovic starà fermo circa un mese. Lo svedese, vittima di uno stiramento nel corso della gara del Parco dei Principi contro il Chelsea, dovrà rinunciare ovviamente al quarto di ritorno a Londra, in programma settimana prossima. "Starà fuori almeno un paio di settimane", ha sentenziato il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi.

La Champions sembra proprio stregata per Ibra, che però potrebbe tornare in semifinale qualora i compagni del Psg riuscissero a conservare il vantaggio acquisito ieri col 3-1 di Parigi. "Quello di Ibra è un infortunio muscolare - le parole del tecnico Laurent Blanc -, di sicuro richiederà del tempo per recuperare". Proprio quel tempo che il Psg, in questo momento della stagione, non ha a propria disposizione.