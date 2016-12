Champions League: Psg-Chelsea 3-1, Ibra infortunato

09:27 - Nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il Psg supera 3-1 il Chelsea al termine di un match esaltante. Al Parco dei Principi, la squadra di Blanc sblocca il risultato con Lavezzi (3') ma viene provvisoriamente raggiunta da un rigore di Hazard (27'). Nella ripresa i francesi tornano avanti grazie a un autogol di Luiz (61') e volano sul 3-1 con una rete di Pastore al 93'. Ibrahimovic esce per infortunio.

LA PARTITA

Si mette davvero male per il Chelsea, che al 93' di un match intenso e palpitante - fantascienza per la nostra Serie A - compromette pesantemente le possibilità di rimonta in vista del ritorno. La serpentina di Pastore (entrato all'84' al posto di Lavezzi), che salta Azpilicueta e Lampard prima di infilare Cech sul primo palo, può essere uno di quei segnali del destino che, soprattutto in Champions, si manifestano nel momento decisivo.



Il potenziale offensivo in campo a Parigi, letteralmente mostruoso, segna la gara sin dall'avvio. La battaglia non è a centrocampo, dove sia Psg che Chelsea giocano sistematicamente a due tocchi per innescare il prima possibile l'arsenale in attacco. Il vero duello va in scena sulla trequarti e sulle fasce, che alla fine risulteranno fondamentali per le sorti della gara. La squadra di Blanc, come previsto, si presenta col tridente delle serate di gala: Cavani, Ibrahimovic e Lavezzi. Tutti insieme dall'inizio, per assaltare la lentissima retroguardia del Chelsea che, non a caso, viene colpita a freddo dopo tre minuti: Terry, di testa, rinvia corto un cross da sinistra di Matuidi; ne approfitta Lavezzi che, piazzato a centro area, ha il tempo di stoppare di petto e infilare col mancino all'incrocio dei pali. Il vantaggio esalta i parigini, che a questo punto hanno la possibilità di raccogliersi nella propria metà campo per poi ripartire a tutta sulle corsie esterne. Cavani lavora per due: terzino puro in fase di non possesso e ala ultra-offensiva quando viene recuperata palla. Mentre Ibra, più in ombra rispetto ai compagni di reparto, si abbassa sulla trequarti a caccia di palloni giocabili; come al 25', quando lo svedese lancia nello spazio Lavezzi, che brucia Cahill ma calcia a lato di sinistro.



Il Chelsea prende presto il comando delle operazioni, ma la manovra - oltre a non avere ritmo - è tremendamente prevedibile. Willian, Oscar e Hazard hanno qualità da vendere, però il ripetuto palleggio sulla trequarti risulta inefficace. Si sente la mancanza di un vero centravanti, dato che Mourinho preferisce Schurrle a Torres (Eto'o è infortunato). Una scelta, unita all'utilizzo di David Luiz a centrocampo, che condanna lo Special mettendo in luce, tra l'altro, tutti i timori del portoghese. I Blues - che praticamente non impegnano mai Sirigu per tutto il corso della gara - trovano l'1-1 su rigore (Hazard al 26') grazie a un gentile regalo di Thiago Silva, che stende Oscar in modo plateale. La ripresa è una lotta colpo su colpo, in apnea, con il Chelsea che però non riesce mai a sfondare oltre la trequarti. Il Psg, in vantaggio grazie a un autogol di David Luiz su una punizione di Lavezzi, sale di ritmo minuto dopo minuto e nemmeno risente dell'uscita di Ibrahimovic, out al 68' per un problema muscolare. Cavani sfiora il tris all'84', poi è Pastore a far esplodere il Parco dei Principi con il pezzo più pregiato del suo repertorio. Tra sei giorni, a Londra, allo Special servirà l'impresa.

LE PAGELLE



Lavezzi 7,5 - Sblocca la gara e provoca l'autogol di David Luiz con una punizione velenosa. Straripante in progressione, è il più pericoloso tra gli uomini di Blanc.



Cavani 7 - Impressiona per l'inesauribile resistenza fisica, che gli permette di fare il difensore, il centrocampista e l'attaccante. Nel finale sfiora anche il gol.



Verratti 6,5 - Agonismo e intelligenza, corsa e talento. Si conferma tassello fondamentale di questo Psg.



Schurrle 5 - Mourinho lo preferisce a Torres per il ruolo di centravanti, ma il portoghese perde la scommessa. In quella posizione è inutile.



Cahill-Terry 5 - Goffi, distratti, sempre in ritardo. Se lo Special non cambia qualcosa, al ritorno saranno dolori.

IL TABELLINO



PSG-CHELSEA 3-1

Psg (4-3-3): Sirigu 6; Jallet 6,5, Alex 6, T. Silva 6, Maxwell 5,5; Verratti 6,5 (31' st Cabaye sv), T. Motta 6,5, Matuidi 6,5; Cavani 7, Ibrahimovic 6,5 (23' st Lucas 6,5), Lavezzi 7,5 (39' st Pastore 7).

A disp.: Douchez, Marquinhos, Digne, Rabiot, Pastore. All.: Blanc 6,5

Chelsea (4-2-3-1): Cech 5,5; Ivanovic 5,5, Cahill 5, Terry 5, Azpilicueta 5; Ramires 5,5, D. Luiz 5; Willian 5,5, Oscar 6 (27' st Lampard 5), Hazard 6,5; Schurrle 5 (14' st Torres 5).

A disp.: Schwarzer, Mikel, Aké, Kalas, Ba. All.: Mourinho 5

Arbitro: Mazic (Serbia)

Marcatori: 3' Lavezzi (P), 27' rig. Hazard (C), 16' st aut. D. Luiz (C), 48' st Pastore (P)

Ammoniti: Ramires, Willian, D. Luiz (C); Alex, T. Motta, Cavani (P)

Espulsi: -