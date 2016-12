Gioia Germania, Lahm: "Siamo stati migliori di loro"

10:23 - "Essere campioni del mondo è una gioia incredibile, non riesco a descriverla". Mario Goetze, l'uomo che ha deciso i Mondiali, è ancora incredulo alla fine della partita vinta contro l'Argentina. Pazzo di gioia, come tutti i suoi compagni, con quella faccia da bravo ragazzo con cui si sta prendendo tutte le copertine del mondo. Più equilibrato l'esperto capitano Lahm: "Non so se siamo i migliori giocatori del mondo, ma abbiamo giocato meglio di loro".

"Ciò che siamo riusciti a fare oggi negli ultimi 20' - aggiunge il centrocampista del Bayern - è incredibile, è veramente incredibile. Non ci siamo mai scoraggiati e così siamo finiti sul più alto gradino del podio". "Era il mio sogno - conclude Lahm - ed è proprio bello riuscire a vincere come prima squadra europea in America".



Anche Bastian Schweinsteiger non sta nella pelle e, mentre viene rincorso da qualche reporter televisivo, ha il tempo di dire, prima di festeggiare in campo, che "per questa Coppa ha dato anche il sangue", facendo riferimento alla ferita al volto riportata dopo uno scontro aereo con Aguero, che l'ha costretto ad uscire temporaneamente, prima di tornare in campo e battersi come un leone. Lui che il giorno della prima della partita, a un certo punto per rilassarsi si era messo a giocare a basket dopo aver indossato una maglia della nazionale brasiliana. E a proposito di pallacanestro: in tribuna tra coloro che adesso applaudono con maggiore simpatia la Germania c'è il fuoriclasse della Nba Lebron James, appena tornato a Cleveland dopo aver fatto le fortune di Miami. Thomas Muller urla a perdifiato "campioni del mondo, campioni del mondo" mentre Miro Klose (protagonista di un lungi abbraccio con Michel Platini in tribuna d'onore) ripete che adesso "darò libero sfogo all'animale che c'è dentro di me. Sono felicissimo, corono il mio sogno".

"E' una gioia veramente incredibile, ora festeggeremo minimo cinque settimane. E quando finiremo di festeggiare ci dovranno svegliare", è invece il commento di Manuel Neuer, premiato come miglior portiere del Mondiale. "Merito anche del pubblico - sottolinea il portierone tedesco -. Tutti ci hanno appoggiato e sono stati al nostro fianco. Ce ne siamo accorti che tutti volevano raggiungere questo risultato e ora è una gioia veramente incredibile".