Coppa di Germania: Bayern senza problemi, è in finale

10:14 - Tutto facile per gli uomini di Guardiola: all'Allianz Arena il Bayern Monaco batte 5-1 il Kaiserslautern nella semifinale di Coppa di Germania. A segno Schweinsteiger e Kross nel primo tempo, serviti da Robben, quindi nella ripresa cala il tris Muller su rigore. Il gol della bandiera è firmato da Zoller, mentre nel finale Mandzukic e Goetze chiudono il match. A Berlino, i bavaresi affronteranno il Borussia Dortmund nella finale del 17 maggio.

C'è l'avversario più complicato per il Kaiserslautern, che quest'anno milita in Zweite Bundesliga: è il Bayern Monaco di Guardiola, già campione di Germania e semifinalista di Champions. Non c'è Neuer, out per un risentimento muscolare al polpaccio accusato durante il match di campionato con il Dortmund, al suo posto ecco Raeder. Per il resto giocano i migliori. Pronti via ed è subito Bayern: al 9' colpo di testa di Muller, deviato sulla traversa da Dick. Al 23' i padroni di casa passano: corner di Robben, Schweinsteiger brucia il diretto marcatore e tutto solo insacca di testa l'1-0. L'olandese è scatenato: al 32' scappa via palla al piede sulla destra, si accentra e serve la sfera al limite per l'accorrente Kross, che di piatto destro non sbaglia. I bavaresi giocano sul velluto e si va al riposo sul 2-0.



Nella ripresa arriva subito il tris: dopo cinque minuti Lowe stende in area Robben (il migliore in campo). Rigore netto: Muller dagli undici metri non sbaglia e spiazza Sippel. I ragazzi di Guardiola si rilassano sul 3-0 e il Kaiserslautern, con orgoglio, cerca quantomeno il gol della bandiera. Ci prova Zoller, ma il suo sinistro termina a lato. Al 60' è la volta buona: cross dalla destra di Dick, bel colpo di testa ancora di Zoller, che questa volta anticipa Boateng e non lascia scampo a Raeder per il 3-1. Esce Robben ed entra Goetze: ci prova Ribery, sin qui in ombra, quindi al 78' ecco il poker. Proprio Goetze innesca Mandzukic, che da posizione defilata sulla destra va a segno. Nell'accademia finale c'è spazio anche per il gol di Goetze: Ribery serve di tacco il compagno che al 91', da due passi, fa calare definitivamente i sipario sull'incontro.