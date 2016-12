Coppa di Francia: flop Monaco, Guingamp in finale

10:13 - Sorpresa allo Stade de Roudourou. Il Guingamp batte 3-1 il Monaco e accede alla finale di Coppa di Francia: il 3 maggio gli uomini di Gourvennec affronteranno allo Stade de France il Rennes. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-1: apre al 6' Yatabare, pareggia i conti Berbatov al 36'. Si va ai supplementari, dove la squadra di Ranieri crolla negli ultimi minuti: Atik (112') firma il sorpasso quindi ancora Yatabare (117') chiude i conti.

Sarà quindi un remake della finalissima del 2009: Rennes-Guingamp, quando cinque anni fa vinsero i rossoneri 2-1. I bretoni quest'anno lasciano sul proprio percorso una vittima illustre: il Monaco. Al 6' i padroni di casa sono già davanti: ci pensa Yatabare a spezzare l'equilibrio, insaccando di destro servito da una punizione di Langil. Il pareggio arriva prima dell'intervallo: Fabinho va via in velocità, mette in mezzo la sfera per Berbatov, che di piatto spara sotto la traversa, firmando l'1-1.



Nella ripresa c'è spazio per una traversa di Douniama, ma le emozioni forti arrivano dopo il novantesimo. Nel secondo tempo supplementare si materializza l'incubo monegasco: al 112' Giresse ha ancora la forza di seminare gli avversari sulla sinistra, cross al centro e sul secondo palo è appostato Atik. Conclusione volante di destro e gol del 2-1. E' un colpo troppo duro da assorbire per gli ospiti, che dopo cinque minuti vanno definitivamente all'inferno. Al 117' contropiede del Guingamp, con il solito Giresse che se ne va servendo Yatabare: doppietta del maliano e titoli di coda sul match.