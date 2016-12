Chievo-Inter 2-1. Obinna rovina la notte degli addii

00:27 - Chievo-Inter 2-1. Decidono i gol di Andreolli al 41' e la doppietta di Obinna al 28' e 45' st. Due ex. Per il Chievo anche un palo e una traversa. Amara sconfitta per i nerazzurri, in questa notte che chiude un'era: quella dell'Inter di Moratti, in tribuna, e degli argentini che hanno giocato la loro ultima partita, Zanetti, Milito e Cambiasso. L'Inter di ieri, oggi e domani. Mazzarri mercoledì scioglierà i dubbi sul suo futuro.

LA PARTITA

L'Inter è quinta, il Chievo è salvo. Vale la pena indugiare sulla partita dei campioni che lasciano e di qualche interista che si vuole guadagnare la conferma. Mazzarri cerca tracce sul futuro suo e della squadra, soprattutto. Mentre Zanetti, Milito e Cambiasso in campo, e Samuel dalla panchina, calibrano le emozioni di questa loro ultima notte in campo, da interisti. E' una lunga, splendida storia che si conclude: con Massimo Moratti in tribuna, a celebrare l'evento e questa lunga storia. Soprattutto sua, del presidente oggi onorario.

Cambiasso regista della difesa (a tre), Botta al fianco di Milito, Kovacic a metà campo con Taider, talento smarrito nel mistero quest'anno, D'Ambrosio che verrà buono la prossima stagione. Motivi per capire ce ne sono e Corini e il suo Chievo stanno al gioco. Paloschi è il primo a gettarsi nella mischia, traversa alta (colpo di testa) dopo dieci minuti. D'Ambrosio è il suo corrispettivo interista, al 19', con un assolo a sinistra ed è un bel diagonale. Parato.

Più che il gioco, nell'Inter si guardano i giochi dei singoli. Ovvio che il Chievo abbia più armonia, e iniziativa. Non per caso, al 30', Lazarevic scappa alle spalle di Cambiasso e cerca il gol in diagonale. Molto bello il tiro, minimo il tocco di Carrizo che manda la palla sul palo interno e poi lontano dal gol. Preludio a un tiro lungo, e appena fuori, di Taider e al vantaggio interista. Improvviso, al 41'. Punizione di Taider da destra, pasticcio della difesa del Chievo con un paio di rimpalli e destro al volo di Andreolli, un ex. Palla in rete, nessuna esultanza (da ex), contento Mazzarri. Ci mancherebbe. Fine del primo tempo: Chievo 2 legni, Inter 1 gol. Conta questo.

La ripresa serve per qualche lampo di nostalgia, colpi a effetto. Si cerca di far segnare Milito: è dura. Il sogno di un gol di Zanetti: mai stato il suo pane. Al Chievo manca la voglia di festeggiare la salvezza con un ko. E qualche colpo fuori dall'ordine semi-amichevole della sfida appare, qua e là, mentre il giovane Botta fa il verso a Kovacic: in cerca di numeri.

E che il Chievo abbia voglia, legittima, di far festa è un dato di fatto. Entra Obinna, ma la difesa dell'Inter se ne accorge tardi. Così basta un minuto, a Obinna, per prendere la fuga e battere, in diagonale, Carrizo al 28' st. E' il giusto pareggio. Che al novantesimo diventa vittoria, per il Chievo, con Obinna che da lontano fa il bis con un tiro che sorprende Carrizo. Per i veronesi tre punti per sentirsi salvi e carichi di onori. Per l'Inter l'onta di questa amara sconfitta che chiude una stagione strana. In fondo amara. Va in Europa League, questo si sapeva. Ha perso l'ennesima occasione (o partita) all'ultimo minuto: e anche questo, purtroppo, lo si sapeva. E' accaduto troppe volte.

LE PAGELLE

Obinna 8 - Poco più di un quarto d'ora, due tiri e due gol significano qualcosa: a 27 anni, e da ex interista, si è tolto una doppia gioia non da poco.

Bentivoglio 6,5 - Bravo a dettare le linee del gioco, fino all'ultimo respiro.

Paloschi 6,5 - La voglia di far gol è tanta, ci prova e ci riprova. Il primo tentativo (traversa) è il migliore.

Lazarevic 6,5 - Tra gli uomini d'attacco del Verona, c'è luce anche per lui. Un quasi gol (palo interno) e altro.

Zanetti 6 - C'entra poco quel che ha fatto o non ha fatto in campo. Il sei a prescindere, perché sarebbe un 10 tondo per la carriera e l'esempio dopo 858 partite da interista.

Cambiasso 6 - Il congedo al centro della difesa a tre. L'ha voluto lui, questo ruolo? Fa quello che sa fare, in quei panni. Non ha la storia di Zanetti: voto 8, per la carriera interista.

Milito 6 - La ricerca del gol personale non trova supporto nel gioco di squadra. Sarebbe il giusto commiato per il Principe, al culmine di una stagione piena di acciacchi. Ha perso il feeling col gol. Il voto di fine Inter: 8, ricordando le quattro reti del Triplete.

CHIEVO-INTER 2-1

CHIEVO (5-3-2): Squizzi 6; Frey 6, Bernardini 6, Dainelli 6 (27' st Obinna 8), Dramé 6,5, Rubin 6; Bentivoglio 6,5, Radovanovic 6 (17' st Kupisz 6), Hetemaj 6 (41' st Calello sv); Paloschi 6,5, Lazarevic 6,5. A disp: Agazzi, Moschin, Dos Santos, Guana, Cesar, Paredes, Guarente, Brighenti, Stojan. All. Corini

INTER (3-5-2): Carrizo 6; Campagnaro 6 (1' st Ranocchia 5,5), Cambiasso 6, Andreolli 6,5; Zanetti 6, Kovacic 6,5 (37' st Guarin sv), Taider 6 Alvarez 5,5, D’Ambrosio 6; Milito 6, Botta 6 (40' st Bonazzoli). A disp. Castellazzi, Jonathan, Samuel, Rolando, Nagatomo, Kuzmanovic, Hernanes, Polo, Icardi. All. Mazzarri

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 41' Andreolli (I), 28' st Obinna (C), 45' st Obinna (I)

AMMONITI: Frey, Dramé (C), Andreolli (I)

ESPULSI: