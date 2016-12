Caso Tavecchio: il fronte si è spaccato

11:00 - La gaffe razzista di Tavecchio comincia ad avere serie ripercussioni. Dopo la Fiorentina, si sono schierate per il no anche Sampdoria e Cesena. Poi a sera, l'occasione dei calendari, le parole di chi sta con Tavecchio (Galliani, primo fra tutti), di chi vuole evitare spaccature e poi le parole di Marotta che dice: il fronte pro-Tavecchio si è spaccato. Per la Juve era e rimane il candidato sbagliato.

Dopo l'uscita infelice su banane e calciatori, il fronte (inizialmente il 70% dei consensi) attorno a Tavecchio ha cominciato a sgretolarsi. Ferrero era stato uno dei primi ad esprimere delle perplessità: "Ma spero si sia trattato solo di una leggerezza" aveva affermato. Il rancore per le dichiarazioni del candidato alla presidenza della Figc potrebbe aumentare da qui all'11 agosto e il rischio, in sede di votazione, è il mancato raggiungimento del 50%. Se neanche Albertini riuscisse a conquistare la maggioranza (i numeri al momento non parlano a suo favore) si rischia il commissariamento della Federazione da parte del Coni. C'è ancora tempo per impedirlo.

ANCHE IL PRESIDENTE DEL CESENA CONTRARIO

Anche il presidente del Cesena Giorgio Lugaresi si è espresso contro Tavecchio: "Ho dovuto leggere almeno quattro volte le dichiarazioni del Presidente Tavecchio per la paura di aver preso un abbaglio e di aver capito 'fischi per fiaschi'. La mia reazione è stata di profonda amarezza e di grande fastidio. Sono dell'idea che, dopo aver condiviso la sua candidatura perchè abbracciava le modifiche di rinnovamento, elaborate soprattutto dai Presidenti Lotito della Lazio e Agnelli della Juventus sul futuro del calcio italiano, da oggi tutti i Presidenti della Lega di Serie A dovrebbero sentirsi liberi di votare per la presidenza federale in assoluta autonomia, seguendo solo le proprie convinzioni e la propria coscienza". Il presidente del club romagnolo scrive questo in una nota sul sito della società.



GALLIANI E MAROTTA

Le parole di Adriano Galliani: ''Confermiamo assolutamente l'appoggio a Carlo Tavecchio per la candidatura alla presidenza della Figc. E' dipinto come razzista per quella che è stata una battuta certamente infelice, ma noi conosciamo quanto di bene ha fatto''.