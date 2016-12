Fiorentina, Cognigni: "Togliamo sostegno a Tavecchio"

10:23 - Chi sbaglia paga. La bufera razzismo scoppiata attorno a Carlo Tavecchio rischia di complicare non poco la sua corsa alla presidenza federale. In una nota all'Ansa, il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha annunciato che la Viola non voterà più per lui alle prossime elezioni: "Fedele ai propri valori etici e civili, alla luce della recente affermazione del signor Tavecchio, la Fiorentina ritiene non più sostenibile la sua candidatura".

Tavecchio dunque rischia di pagare a caro prezzo un'affermazione che ha scatenato l'indignazione di molti. Anche il nuovo presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dice di essere rimasto esterrefatto per il "caso-banana": "Sono rimasto profondamente stupito, quasi incredulo, davanti alle parole di Tavecchio - ha commentato sul sito ufficiale della Sampdoria -. Ho votato la sua candidatura per attuare un rinnovamento del movimento basato su una piattaforma programmatica condivisa. Lavoro per un calcio nuovo e per questo non posso condividere ciò che è stato detto venerdì da Tavecchio. Mi auguro sia stata solo di una leggerezza".

Di altro tenore il commento di Stefano Okaka, attaccante della Sampdoria: "Tutto il popolo dovrebbe averlo già convinto a fare un passo indietro - dice il giocatore - Dispiace nel 2014 sentire ancora certe cose". Secondo Okaka, poi, "il problema è anche di chi fa stare lì" Tavecchio. "Se chi deve dare l'esempio appena parla dice cose del genere è la fine, si va sempre nella stessa direzione - conclude l'attaccante -. Dispiace che si parli ancora di queste cose o del colore della pelle, adesso basta".



LA POSIZIONE DI DE LAURENTIIS

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso sul caso Tavecchio: "Mi sembra esagerato dare una così grande importanza a una frase fuori luogo quando spesso non si bada a cose ben più importanti. E' un accanimento strumentale".