Argentina, Mascherano: "Un dolore immenso"

10:23 - "Il dolore è immenso. Siamo dispiaciuti per il nostro popolo, per la nostra gente. Questa tristezza ci accompagnerà per tutta la vita”. Javier Mascherano non nasconde la grande amarezza al termine della finalissima persa 1-0 contro la Germania al Maracanà. Il centrocampista del Barcellona, ancora una volta uno dei migliori in campo, prova a trovare le parole giuste per consolare un Paese intero: “Abbiamo dato tutto, ora dobbiamo alzare la testa e sopportare questo dolore”. Il commissario tecnico Alejandro Sabella non ha nulla da rimproverare ai suoi giocatori: “Per come hanno giocato nel corso di tutto il Mondiale, sono stati un orgoglio per il Paese. In finale siamo stati sfortunati, poteva vincere una squadra o l'altra". Non si dà pace Lucas Biglia: “Abbiamo avuto diverse chiare occasioni da gol - commenta il centrocampista della Lazio -. Purtroppo gli errori si pagano”.