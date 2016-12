5 dicembre 2016 23:47 Olimpia: Alessandro Gentile sarà ceduto subito

Colpo di scena a Milano: l'ex capitano non giocherà più con la squadra di Repesa

Colpo di scena clamoroso in casa Olimpia Milano. L'ex capitano Alessandro Gentile sarà ceduto fino al termine della stagione. La società e il giocatore lo hanno comunicato con una nota ufficiale senza però spiegare i dettagli dell'operazione. L'ala e la squadra sembrano aver raggiunto un accordo con il Barcellona. In estate l'EA7 e Gentile valuteranno poi il futuro visto il contratto valido fino al 2018: "Non so se è un addio o un arrivederci".

IL COMUNICATO UFFICIALEIn data odierna il Presidente della Pallacanestro Olimpia Milano, Livio Proli ed Alessandro Gentile comunicano di aver concordato una soluzione che a breve consenta al giocatore di concludere la rimanente parte della stagione 2016/17 presso un altro club.



La società Olimpia ringrazia Alessandro per il grande contributo apportato in tutti questi anni, augurandogli di poter trovare un percorso più consono alle sue aspettative ed al suo potenziale.



Alessandro Gentile a sua volta ringrazia di cuore il sig. Giorgio Armani per l’opportunità ricevuta in questi anni nel suo progetto cestistico di Milano, la società Olimpia per il percorso agonistico fatto insieme e per i successi conseguiti, nonché tutti i tifosi dell’Olimpia per il grande affetto dimostratogli in questi anni.