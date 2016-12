Nba, playoff: l'overtime premia Toronto, 1-1 con Miami

Ancora un overtime all'Air Canada Centre, ma ora a spuntarla sono gli idoli di casa: in gara 2 delle semifinali di Eastern Conference, Toronto regola Miami 96-92, portando la serie sull'1-1. È la terza volta nella storia della Nba che i primi due incontri di una serie non si chiudono dopo il quarto periodo. I protagonisti sono DeMarre Carroll e Jonas Valanciunas: 21 punti per il primo, doppia doppia per il secondo (15 punti+12 rimbalzi).