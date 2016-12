Basket, Serie A: riscossa Reggio Emilia, Orlandina ko

La Grissin Bon Reggio Emilia riprende la sua corsa dopo la sconfitta sul campo della matricola Brescia e infila l'ottavo successo nelle ultime nove gare battendo 80-70 la Betaland Capo d'Orlando nel posticipo della decima giornata di serie A. Al PalaBigi il primo periodo è equilibrato, poi nel secondo quarto c'è lo strappo della Reggiana che allunga sul 30-18 con 6 punti di Della Valle; l'Orlandina torna a -4 con due triple di Fitipaldo ma la Grissin Bon allunga nuovamente per il 44-34 con cui si torna negli spogliatoi.



Anche nel terzo periodo la gara va a strappi, con la Betaland che si riavvicina e Reggio Emilia che puntualmente allunga coi canestri di Stefano Gentile, James e Aradori: quest'ultimo firma il +13' al 30'. Nel quarto ed ultimo quarto Capo d'Orlando torna fino a -5 un paio di volte ma non va oltre e la Grissin Bon allunga in maniera decisiva coi canestri di Cervi e una bomba di Della Valle, miglior marcatore con 20 punti. Per Reggio ci sono anche 15 punti di Aradori mentre nelle file siciliane spiccano i 17 punti di Archie e i 17 con 8 assist di Fitipaldo.