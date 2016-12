Basket, Nba: riscatto Bulls, Cavs incornati

Un bagno di umiltà, mettere fine alla luna di miele e tornare a giocare da campioni. A dirlo è LeBron James che al termine della partita contro i Bulls suona la sveglia in casa Cleveland, al terzo stop di fila dopo le sconfitte con Bucks e Clippers. Allo United Center finisce 111-105 per Chicago: la coppia Butler-Wade produce 50 punti, Gibson ne aggiunge 23 tirando giù 11 rimbalzi e il miglior Rondo della stagione ne fa altri 15 completando la tripla doppia con 11 rimbalzi e 12 assist. Dall’altra parte King LeBron, 27 punti, non può bastare e i 20 di Irving servono solo a rendere meno pesante la sconfitta. A insidiare il primato dei Cavaliers (13-5) a Est, adesso c’è Toronto (13-6) che all’Air Canada Centre strapazza 113-80 i Lakers con 24 punti di Lowry (6/9) da tre e 16 di DeRozan. San Antonio fatica ancora all’AT&T Center ma la spunta in volata su Washington: finisce 107-105 con il canestro vincente di Leonard (23 punti) su assist di Ginobili a 6 secondi dal termine e il successivo errore sulla sirena di Porter jr. Successo di misura per i Knicks: 29 di Anthony, 24 di Rose e 20 di O’Quinn spingono New York al 118-114 sui Timberwolves di Thibodeau, mentre a Boston 28 di Cousins non bastano ai Kings per fermare i Celtics (97-92 il finale con 26 di Horford). Bene, infine, i Clippers, 114-90 a New Orleans e sedicesimo successo stagionale come Warriors e Spurs, mentre a Denver 24 punti di Chandler e 16 di Gallinari sono poca cosa per fermare Houston (128-110 il finale).