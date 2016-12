Atletica, Bolt conferma il ritiro nel 2017: "Serve troppo sacrificio"

Usain Bolt ha confermato la volontà di lasciare il mondo dell'atletica dopo i Mondiali del 2017 . "Più si invecchia più ci si deve sacrificare e personalmente non credo di avere la disciplina necessaria - ha ammesso a Sky Sports -. So quando è il momento di smettere". Prima però l'obiettivo è raggiungere gli 11 ori iridati ai prossimi Mondiali: "Ho sempre voluto essere come Pelè e Muhammad Alì che dominavano il loro sport".

La vita dell'atleta con allenamenti intensi e quell'attitudine al divertimento a cui Bolt non vuole rinunciare sono al centro del film sulla sua vita dal titolo "I am Bolt". "Invecchiando bisogna fare più fatica - ha commentato il giamaicano - e sinceramente non penso di aver quell'attitudine alla disciplina necessaria". Bolt come Michael Johnson: "Si è ritirato quando era al massimo, ma ha fatto tutto quello che doveva fare nello sport".