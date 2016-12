Scherma, Europei Strasburgo: tris fioretto, Di Francisca d'oro

23:36 - Una tripletta storica per il fioretto femminile azzurro agli Europei di scherma in corso a Strasburgo. La campionessa in carica Elisa Di Francisca conquista la medaglia d'oro battendo 15-5 Martina Batini in una finale tutta italiana: Valentina Vezzali, sconfitta in semifinale proprio dalla concittadina, si mette al collo la medaglia di bronzo e completa un'impresa mai riuscita prima alle fiorettiste azzurre nella rassegna continentale.

Nel fioretto femminile continua dunque a dominare l'Italia, vincitrice del titolo europeo in cinque volte nelle ultime sei edizioni. Elisa Di Francisca, dopo quello del 2011 e del 2013, cala il tris battendo all'ultimo atto del torneo la giovane Martina Batini, pisana classe '89 e reduce dall'oro ai Campionati Italiani Assoluti di Acireale dove - la scorsa settimana - in semifinale ha battuto proprio la compagna Di Francisca. Una sorta di rivincita quindi per la campionessa olimpica che, dopo essere andata sotto 3-5, ha messo il turbo e ha spazzato via Martina, alla prima finale europea della sua carriera. Tre semifinaliste su quattro italiane, mancava Arianna Errigo a completare la favola azzurra: la numero uno del ranking è uscita ai quarti per mano della russa Biryukova, a sua volta eliminata 15-12 al turno successivo dalla Batini.