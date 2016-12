xXx, Vin Diesel sarà di nuovo Xander Cage nel sequel del film

Vin Diesel vestirà di nuovo i panni di Xander Cage, eroe metropolitano con le tre X tatuate dietro al collo, che dalle spericolate attività adrenaliniche pubblicate sul web, finisce per essere assoldato dalla National Security Agency con il compito di sgominare una banda di terroristi.



Non si conoscono i dettagli della trama del nuovo capitolo, ma c'è molta curiosità. Se alla fine del primo film, Cage è più vivo che mai, nella versione in DVD, l'epilogo è diverso. Esiste infatti un'appendice dal titolo eloquente: Capitolo finale: la morte di Xander Cage. Come gli sceneggiatori siano riusciti ad aggirare l'ostacolo al momento non si sa, ma è possibile che abbiano scelto di ripartire semplicemente dalla pellicola originale, senza considerare l'altra versione.



xXx ha avuto un primo sequel nel 2005, ma a quel progetto non presero parte né Diesel, né il regista del primo film Rob Cohen. Il risultato fu xXx 2: The Next Level, un prodotto che non scaldò fan e botteghino, ottenendo poco più di 70 milioni di dollari in tutto il pianeta.