Woody Allen, ecco il suo Greatest Hits

* I frammenti che seguono fanno parte dei diari inediti di Woody Allen. Essi saranno pubblicati dopo la sua morte, oppure postumi, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.



* Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto.



* L'ultima volta che sono entrato in una donna è quando ho visitato la statua della Libertà



* Dio è morto, Marx è morto, e io mi sento poco bene.



* Fino all'anno scorso avevo un solo difetto. Ero presuntuoso



. * Mio nonno era un uomo molto insignificante: al suo funerale il carro funebre seguiva le altre auto.



* Ho fatto un corso di lettura veloce, ho imparato a leggere a piombo, trasversalmente la pagina, e ho potuto leggere "Guerra e pace" in venti minuti. Parlava della Russia.



* Quand'ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli.



* È meglio amare o essere amati? Nessuno dei due se il vostro colesterolo è più di seicento.



* Che fa sabato sera?”. “Occupata. Devo suicidarmi”. “Allora venerdì sera?”.



* Provo un intenso desiderio di tornare nell'utero... di chiunque.



* "Baci da Dio!" "Beh, sì... Lui ha preso tante cose da me"



* Ringrazio Dio di non avermi fatto nascere donna. Avrei passato tutto il giorno a toccarmi le tette!



* Nell’amore di gruppo c’è almeno il vantaggio che uno può dormire.



* Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono stato investito da un'automobile spinta da due tizi.



* La mia rottura con Freud è avvenuta sulla questione dell'invidia del pene, lui credeva che fosse limitata alle donne.



* Certo che sono un medico… Anzi devo proprio andare. Sai, tengo un corso sulla masturbazione… Se no, cominciano senza di me.



* Da bambino andai in un campeggio estivo per bambini di tutte le religioni. Così fui picchiato da bambini di tutte le religioni.



* "Che ne dici, potremo rivederci venerdì?" "No, ho un impegno". "Sabato?" "Non ci sono". "Insomma, quando pensi che potremo rivederci?" "Tra vent'anni!" "Di mattina o di pomeriggio?"



* Preferisco la cremazione alla sepoltura e tutte e due a un week-end in famiglia.



* Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio; fanno arrivare tardi alla cerimonia.



* I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci.



* I soldi sono migliori della povertà, anche se solo per motivi finanziari.



* Avevo un buon rapporto, direi, con i miei genitori. Di rado mi picchiavano. Anzi, credo che mi picchiarono, in effetti, una unica volta, durante l’infanzia. Cominciarono a picchiarmi di santa ragione il 23 dicembre del 1942 e smisero nel ’44, a primavera inoltrata.



* Purtroppo, i nostri politici sono o incompetenti o corrotti. Talvolta tutt’e due le cose nello stesso giorno.



* Non solo Dio non esiste, ma provate a cercare un idraulico durante i weekend.



* Ho incontrato la mia ex moglie in un ristorante e siccome sono un libertino mi sono avvicinato e le ho chiesto esitando: 'Che ne dici di tornare a casa e fare l'amore ancora una volta?» E lei mi ha risposto: 'Sul mio cadavere!» Io allora ho replicato: 'Perché no, è come lo abbiamo sempre fatto'.



* Il leone e il vitello giaceranno insieme, ma il vitello dormirà ben poco.



* Ho un solo rimpianto nella vita: di non essere qualcun altro.



* Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà.