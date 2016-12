Woody Allen compie 80 anni: "Non c'è niente di divertente nell'invecchiare"

A pochi giorni dall'uscita la cinema del suo 45esimo film , " The Irrational Man ", Woody Allen il primo dicembre festeggia 80 anni . Una ricorrenza che in realtà il regista non ama ricordare, tanto che in una recente intervista al settimanale " Io Donna " ha confessato: "Non trovo niente di divertente nell'invecchiare. E questa non è certo un'occasione per brindare, semmai per deprimermi e farmi venie l'ansia".

Sempre fedele a se stesso, Woody spera di "passare quel giorno dormendo". O, in alternativa, di "infilare la testa sotto il cuscino aspettando che finisca in fretta". Al cinema ha regalato pellicole importanti che hanno fatto la storia - da "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso" a "Manhattan", da "Io e Annie" a "Crimini e misfatti" e "Tutti dicono I Love You", fino agli ultimi "Vicky Cristina Barcelona", "Match Point" e "Blue Jasmine", ma Allen confessa che avrebbe voluto avere un talento diverso: "Da musicista o ballerino. Anzi, se potessi riavvolgere il nastro della mia vita, cambierei tutto: finirei il college, comincerei prima a scrivere?".

Anche se il suo famoso pessimismo non è totale: "Per me la vita resta insignificante, crudele e troppo corta. La ragione mi dice che non c'è un solo motivo per cui vivere. Ma se qualcuno cercasse di ammazzarmi farei di tutto per difendermi. Si vede che in fondo qualcosa di buono c'è". Intanto il 16 dicembre è un'altra data importante per Allen, arriverà infatti al cinema la nuova pellicola con Joaquin Phoenix e Emma Stone, su un professore di filosofia depresso alle prese con un omicidio.