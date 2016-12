Vinicio Capossela ci porta "nel paese dei coppoloni" con una proiezione-evento

Un viaggio cinematografico, geografico, musicale e fantastico in quel territorio di culture, racconti e canti che hanno ispirato l'ultimo romanzo dell'artista. Diretto da Stefano Obino, “Vinicio Capossela - Nel paese dei coppoloni" si svolge in Alta Irpinia, in "quelle terre dell'osso" in cui "un paese ci dice di tutti i paesi del mondo".



Sono questi i luoghi in cui l'ispirazione letteraria e musicale di Vinicio Capossela è diventata realtà, restituendo il ritratto di un'Italia dimenticata, ma che ancora oggi vuole raccontare la sua storia e la sua energia. Un'occasione unica per seguire il "musicista viandante" Capossela in questo viaggio a doppio filo sul fronte della musica e del racconto in un mondo, accompagnati da una colonna sonora originale tratta dal suo prossimo lavoro discografico "Canzoni della Cupa", la cui uscita è prevista per marzo.



Nel film sono presenti anche performance live di classici come "Il ballo di San Vito" e "La marcia del camposanto", fino al tributo a Matteo Salvatore "straordinario cantore dello sfruttamento nel latifondo meridionale".



"Vinicio Capossela - Nel paese dei coppoloni" è prodotto da laeffe in associazione con PMG e LaCupa e distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital.