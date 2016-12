Vasco Rossi il "Live Kom 016" parte da Lignano Sabbiadoro

Si terrà il 18 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) la data zero del tour di Vasco Rossi "Live Kom 016". Il concerto farà da prova generale alle quattro date consecutive in programma allo Stadio Olimpico di Roma , il 22, 23, 26 e 27 giugno. "La scelta di Vasco Rossi è un motivo di orgoglio per il Friuli Venezia Giulia" ha commentato il Vicepresidente della Regione e Assessore al Turismo Sergio Bolzanello.

"In occasione della prova generale lo Stadio di Lignano aprirà le porte agli appassionati del Friuli e agli ospiti della nostra stagione turistica per uno spettacolo rock che si annuncia di straordinario interesse e di grande attesa - ha continuato l'assessore - Vasco Rossi è un grande interprete, che ha saputo sempre cogliere in anticipo le pulsioni e le inquietudini della nostra società, componendo per sé e per altri canzoni che costituiscono una colonna sonora indelebile dagli anni Ottanta a oggi".



Per il vicesindaco di Lignano Vico Meroi "quale altro aggettivo se non 'Stupendo'? Il ritorno di Vasco Rossi a Lignano è una grande emozione e la città già sogna. Siamo pronti ad accogliere la leggenda del rock italiano e offrirle le migliori condizioni per l'avvio del suo nuovo tour. Lignano è città di campioni e Vasco è il nostro Komandante!".