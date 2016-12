Vasco Rossi torna con il "Live Kom": nel 2016 due concerti a Roma

Vasco Rossi si esibirà dal vivo anche nel 2016 con il suo " Live Kom ", giunto alla sesta edizione. Il rocker ha annunciato via social gli unici due appuntamenti dell'anno, entrambi previsti a Roma il 22 e 23 giugno allo Stadio Olimpico. La città era stata esclusa dall'ultimo tour. I biglietti saranno in vendita dal 14 dicembre, per gli iscritti al Blasco Fan Club, mentre la vendita generale partirà il 16.

Solo poche ore prima il comunicato ufficiale, Vasco Rossi aveva svelato su Facebook il manifesto delle date programmate nel 2016, promettendo di rivelare di più in seguito. Il rocker emiliano ha mantenuto la parola, accontentando anche i fan capitolini delusi dalla scelta di non esibirsi a Roma nel 2015. L'anno precedente, Vasco Rossi aveva tenuto all'ombra del Colosseo ben tre concerti, che aggiornarono il suo personalissimo record allo stadio Olimpico, sold out per 14 volte, dal 1996 ad oggi.