Valerio Scanu contro Fabri Fibra, il rapper lo dovrà risarcire per diffamazione

Scanu ha ritenuto offensive alcune frasi inserite all'interno delle canzone come: "in realtà è una donna" o "gli ho abbassato i pantaloni e sotto aveva un tanga".



Nel testo sono numerose le allusioni sessuali esplicite riferite al cantante sardo. Per questo il pm ha ritenuto di accusare il rapper del reato di diffamazione. La diatriba legale però potrebbe avere anche uno strascico, poiché Scanu ha dichiarato tramite i suoi legali di agire anche in sede civile per per ottenere un pieno risarcimento del danno che ritiene di avere subito.