Usa, il padre dei supereroi Marvel fa causa ai suoi soci

Nel mirino ci sono due dirigenti della compagnia, il Ceo Shane Duffy e il co-fondatore Gill Champion, che secondo Lee gli avrebbero fatto firmare mentre non era in grado di opporsi un contratto con il quale l'autore ha ceduto i diritti di utilizzo del suo nome e della sua immagine, anche sui social, in relazione a tutte le opere create per la società.



L'avvocato del fumettista chiede ora alla società la scissione del contratto e un risarcimento di un miliardo di dollari.