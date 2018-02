Usa, Tmz: Stan Lee ricoverato in ospedale, problemi cardiaci

Stan Lee, icona dei fumetti, padre di tantissimi supereroi come Spiderman e Avengers, è ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi cardiaci in casa. La notizia è stata riportata da Tmz. Fonti vicine alla leggenda dei comic, 95 anni, spiegano che Lee è stato portato al Cedars-Sinai di Los Angeles dopo aver accusato problemi respiratori e un battito cardiaco irregolare. Stan Lee si trova ancora in ospedale in condizioni stabili.