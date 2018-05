Tommy Lee, ex di Pamela Anderson si sposa per la quarta volta... in accappatoio e ciabatte

In un giardino del Beverly Hills Hotel a Hollywood , sotto un gazebo decorato di fiori e con un dress code... molto "originale", Tommy Lee , batterista dei Mötley Crüe ed ex di Pamela Anderson ha sposato la sua fidanzata Brittany Furlan. Il musicista, al suo quarto matrimonio, e la star di Internet si sono infatti detti "sì" in accappatoio e ciabatte di spugna bianchi e hanno poi condiviso uno scatto, in cui si baciano romanticamente, sui social...

Dimenticate insomma il dress code delle recenti e ben più note nozze reali, Lee e la sua fidanzata hanno scelto un look decisamente più... casual e informale per il fatidico giorno. Del resto se per la bella e sexy Bittany, 31 anni, si è trattato della prima volta, per Lee, 55 anni, questo è il quarto matrimonio: un po' di stravaganza e originalità erano quasi d'obbligo!



Il batterista è stato sposato, per due settimane, nel 1984, con Elaine Starchuk, modella e coniglietta di Playboy e Pentahouse, poi, dal 1986 al 1993, con l'attrice Heather Locklear, e quindi con la star di "Baywatch" Pamela Anderson, dal 1995, appena quattro giorni dopo essersi conosciuti, al 1998, con la quale ha avuto due figli Brandon Thomas (nel '96) e Dylan Jagger (nel '97).